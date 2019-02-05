GÜNDEM ÖZETİ / 5 Şubat 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- AK Parti, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek. (TBMM/11.30/13.30/12.30/09.45) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ASELSAN tarafından ATO Congresium'da düzenlenecek "Güç Birliği Zirvesi 2019"a katılacak. (Ankara/09.30) 2- TSK deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ile Maden Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi görüşülecek. (TBMM/15.00) EKONOMİ 1- TÜİK, Aralık 2018'e ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AB Komisyonunun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc ile basın toplantısı düzenleyecek. (Brüksel) 2- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefetin düzenlediği gösteriler, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Caracas) 3- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor. (Washington) 4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor. (Halep/İdlib) GÜNCEL 1- Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde, 5 kişinin öldüğü, 44 kişinin yaralandığı 19 Mart 2016'daki bombalı terör saldırısına ilişkin 4’ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (İstanbul/10.00) 2- FETÖ davaları - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 155 sanığın yargılanmasına Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - FETÖ’nün darbe girişiminde Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı dava Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. (Ankara/09.30) - FETÖ'nün "TSK imamı" olduğu belirlenen, 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü’nden yöneten firari Adil Öksüz’ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın yargılanmasına Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Sakarya/11.00) - FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada, firari Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür'ün yargılandığı dava Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. (Sakarya/11.20) - Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezası istemiyle dava açılan ve örgütün mahrem yargı imamı olduğu iddia edilen tutuklu sanık ile örgütün il eğitim danışmanı olduğu iddia edilen zanlının yargılanmasına 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Adana/10.00) SPOR 1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Trabzonspor ile Ümraniyespor, Medical Park Stadı'nda karşı karşıya gelecek. (Trabzon/20.30) 2- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 14. ve son haftasında A Grubu'nda Banvit, İspanya temsilcisi UCAM Murcia ile deplasmanda karşılaşacak. (Murcia/22.30) 3- Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında B Grubu'nda Eczacıbaşı VitrA, Finlandiya ekibi Hameenlinna'yı Burhan Felek Voleybol Salonu'nda konuk edecek. (İstanbul/17.30) 4- Dünya Para-Tekvando Şampiyonası Antalya'da başlayacak.