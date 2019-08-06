GÜNDEM ÖZETİ / 6 Ağustos 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'u kabul edecek.

(TBMM/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcıları Ünal Çeviköz ve Orhan Sarıbal, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00/11.30)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek ve KKTC Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy'u ziyaret edecek.

(KKTC/11.30/12.05/12.40)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Nematullo Hikmatullozoda eş başkanlığında Türkiye-Tacikistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 10. Dönem Toplantısı yapılacak.

- Toplantı kapsamında, iki ülke işbirlikleri için imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.

(Ankara/10.30/11.00/11.15)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, muadili Azerbaycan ve Gürcistanlı bakanlarla "Fındık Yetiştiriciliği Alanında İyi Niyet Beyanı"nı imzalayacak, fındık hasadının başlaması dolayısıyla düzenlenen şenliğe katılacak.