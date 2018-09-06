GÜNDEM ÖZETİ / 6 Eylül 2018

- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü davasında ifade vermedikleri için dosyaları ayrılan 6 eski Su Altı Taarruz Birliği (SAT) mensubunun yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/10.00)

- Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Kocaeli/09.30)

- FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Eskişehir yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen çoğu asker 67 sanığın yargılandığı dava görülecek.

(Eskişehir/10.00)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, UEFA Uluslar B Ligi'nde 7 Eylül Cuma günü Trabzon'da Rusya ile oynanacak 2. Grup'taki ilk maç öncesi Medical Park Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, hazırlıklarını aynı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

- Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Stanislav Cercesov, Medical Park Stadı'ndaki antrenmanın ardından basın toplantısı düzenleyecek.

(Trabzon/18.30/19.00/12.00/13.00)

2- UEFA Uluslar Ligi'nde ilk hafta A, B, C ve D Liglerinde 9 maçla başlayacak.

3- Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmelerinin kura çekimi İstinye Orhan Saka Amatörler Evi'nde yapılacak.

(İstanbul/15.00)

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