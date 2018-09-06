GÜNDEM ÖZETİ / 6 Eylül 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alman mevkidaşı Heiko Maas, İstanbul Alman Lisesi’nin 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış törenine katılacak.
(İstanbul/09.00)
2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus)
3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
(Sana)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tavşanlı Meslek Yüksekokulunda İlahiyat Akreditasyon Ajansı programına ve Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinin açılışına katılacak.
(Kütahya/10.00/14.00)
2- FETÖ davaları
- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü davasında ifade vermedikleri için dosyaları ayrılan 6 eski Su Altı Taarruz Birliği (SAT) mensubunun yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı dava, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde sürecek. Eski HSYK üyesi Nesibe Özer, hakim karşısına çıkacak.
(Ankara/10.00)
- Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Kocaeli/09.30)
- FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Eskişehir yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen çoğu asker 67 sanığın yargılandığı dava görülecek.
(Eskişehir/10.00)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, UEFA Uluslar B Ligi'nde 7 Eylül Cuma günü Trabzon'da Rusya ile oynanacak 2. Grup'taki ilk maç öncesi Medical Park Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, hazırlıklarını aynı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
- Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Stanislav Cercesov, Medical Park Stadı'ndaki antrenmanın ardından basın toplantısı düzenleyecek.
(Trabzon/18.30/19.00/12.00/13.00)
2- UEFA Uluslar Ligi'nde ilk hafta A, B, C ve D Liglerinde 9 maçla başlayacak.
3- Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmelerinin kura çekimi İstinye Orhan Saka Amatörler Evi'nde yapılacak.
(İstanbul/15.00)
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