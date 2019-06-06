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GÜNDEM ÖZETİ / 6 Haziran 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 00:05 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenler'de Trabzon Dernekleri, Güngören'de Tüm Karadeniz Dernekleri, Küçükçekmece'de Balkanlı Rumelili ve Trakyalılar Yardımlaşma Dayanışma Kültür ve Eğitim Derneği üyeleriyle bayramlaşacak, Bahçelievler'de Of Hayrat Birleşik Makililer Eğitim ve Kültür Derneğini ziyaret edecek.

(İstanbul/13.30-19.00)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, vatandaşlar, İstanbul hemşehri dernek başkanları ve üyeleriyle bayramlaşma programına katılacak, Aybastı ilçesi heyelan mevkisinde incelemelerde bulunacak.

(Ordu/11.00-18.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2. Dünya Savaşı'ndaki Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl anma törenlerinde ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Theresa May'i ağırlayacak. Macron ve Trump, baş başa görüşecek.

(Ver-Sur-Mer/Colleville-Sur-Mer/Caen)

2- Rusya'da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu düzenlenecek.

(St. Petersburg)

3- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

SPOR

1- 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ile 8 Haziran Cumartesi günü oynayacağı H Grubu 3. hafta maçının hazırlıkları için Antalya'da kamp yapan A Milli Futbol Takımı, Konya'ya gidecek. Milliler hazırlıklarını Konya'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(Antalya/16.00/Konya/20.00)

2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde Tayland'da düzenlenen 3. haftanın 3. ve son maçında ev sahibi ülkenin milli takımıyla karşılaşacak.

(Bangkok/14.05)

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında TOFAŞ ile Fenerbahçe Beko, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Bursa/19.00)

4- Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek ikinci takımı belirleyecek Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisinde OGM Ormanspor ile Sigortam.Net İTÜ Basket arasındaki ikinci maç M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak.

(Ankara/16.00)

5- Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası İspanya'nın Pontevedra kentinde sürüyor.

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6 HAZİRAN 2019 gündem Gündem AA Gündem Özeti AA

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