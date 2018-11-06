GÜNDEM ÖZETİ / 6 Kasım 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/11.15/13.30/12.45/10.45/09.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sign Of The City Awards Ödül Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/19.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Batıkent'teki Haydar Aliyev Ormanı'nda "Fidanlar Fidanlarla Büyüyor" etkinliğine iştirak edecek.

(Ankara/13.00)

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, Otistik ve Down Sendromlu Çocukların Sorunlarını Araştırma Komisyonu ile Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önergeler görüşülecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesi ele alınacak.

(TBMM/15.00/10.00)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve Japonya Danışma Meclisi Başkanı Date Chuchi tarafından kabul edilecek. Çavuşoğlu, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshige Seko, siyasi parti temsilcileri ve iş dünyasından CEO'lar ile ayrı ayrı görüşecek.