GÜNDEM ÖZETİ / 6 Mayıs 2019

Trabzon iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Trabzon iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin

'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Rusya Demiryolları AŞ ve Azerbaycan Demiryolları AŞ arasındaki "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Transit, İhracat ve İthalat Sevkiyatlarının Geliştirilmesine Yönelik Mutabakat Zaptı"nın imza törenine katılacak.

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vakıflar Haftası dolayısıyla TBMM Tören Salonu'nda düzenlenecek açılışa katılacak.

- Hakkari'de, darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla aralarında dönemin Dağ ve Komando Tugay Komutanı eski tuğgeneral Ahmet Otal'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 31 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması, Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak.

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Kahramanmaraş/09.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor, Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçlarıyla tamamlanacak.

(Antalya/Trabzon/20.30)

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