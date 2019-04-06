GÜNDEM ÖZETİ / 6 Nisan 2019

(Ankara/15.15/İstanbul/17.30)

5- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta Gündoğdu Adana Basketbol-Canik Belediyespor, OGM Ormanspor-Beşiktaş, Galatasaray-BOTAŞ, Çukurova Basketbol-İzmit Belediyespor, Kırçiçeği Bodrum-Mersin Büyükşehir Belediyespor, Bellona Kayseri Basketbol-Fenerbahçe karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Adana/Ankara/İstanbul/Mersin/Muğla/14.00/Kayseri/16.00)

6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final üçüncü ve son maçında Fenerbahçe Opet ile Türk Hava Yolları, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/13.30)

7- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı 1. devre ilk gün maçlarında Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda Karayolları-Halkbank, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Çanakkale Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Bursa/14.00/16.00)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 20. haftası 2 maçla başlayacak.

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