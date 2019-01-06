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GÜNDEM ÖZETİ / 6 Ocak 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 00:05 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını, Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Camisi Türbesi'ni ziyaret edecek, Hisarardı Mahallesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi, restorasyonu tamamlanan Nasrullah Camisi, millet bahçesi alanı, TOKİ konutları inşaatında incelemelerde bulunacak.

(Kastamonu/09.30-16.00)

2- AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Denizli AK Parti aday tanıtım programına ve teşkilat toplantısına katılacak.

(Denizli/14.00/18.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

SPOR

1- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 14. haftaya Afyon Belediyespor-Gaziantep Basketbol, Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji, Banvit-Fenerbahçe Beko maçlarıyla devam edilecek.

(Afyonkarahisar/13.00/İzmir/15.15/Balıkesir/17.30)

2- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunun ilk yarısı Kırçiçeği Bodrum-BOTAŞ, Gündoğdu Adana Basketbol-Beşiktaş, OGM Ormanspor-İzmit Belediyespor, Galatasaray-Canik Belediyespor, İstanbul Üniversitesi-Mersin Büyükşehir Belediyespor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Muğla/Adana/Ankara/İstanbul/14.00/İstanbul/16.00)

3- Voleybolda Efeler Ligi'nin ikinci yarısının ilk maçında Jeopark Kula Belediyespor ile Fenerbahçe, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(Ankara/14.00)

4- Spor Toto Süper Lig takımlarının ikinci yarı hazırlık çalışmaları izleniyor.

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6 Ocak 2019 gündem özeti

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