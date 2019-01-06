GÜNDEM ÖZETİ / 6 Ocak 2019

(Muğla/Adana/Ankara/İstanbul/14.00/İstanbul/16.00)

3- Voleybolda Efeler Ligi'nin ikinci yarısının ilk maçında Jeopark Kula Belediyespor ile Fenerbahçe, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(Ankara/14.00)

4- Spor Toto Süper Lig takımlarının ikinci yarı hazırlık çalışmaları izleniyor.

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