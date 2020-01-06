GÜNDEM ÖZETİ / 6 Ocak 2020

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü eğitim tesisi açılışı ve cami temel atma töreni ile III.Tarım ve Orman Şurası Işığında Küçükbaş Hayvancılığı Güçlendirme Eylem Planı Toplantısı'na katılacak, "Vefatının 83. Yılında İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı"na iştirak edecek.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

5- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki hükümet karşıtı protestolar izleniyor.

(Hong Kong)

GÜNCEL

1- İzmir'de 5 Ocak 2017'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve adliye personeli Musa Can, İzmir Adliyesi protokol kapısı iç alanında düzenlenecek törenle anılacak.

(İzmir/10.00)

2- Fetullahçı Terör Örgütü'nün, "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 107 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

3- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

4- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Süper Lig kulüplerinin transfer çalışmaları ve ikinci yarı hazırlıkları izleniyor.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

