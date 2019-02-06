GÜNDEM ÖZETİ / 6 Şubat 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülke büyükelçileriyle bir araya gelecek. (Ankara/09.30) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi Proje Tanıtım Toplantısı ile Şanlıurfalılar Federasyonu Gala Yemeğine katılacak. (Gaziantep/11.30/18.00) 2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem Tanıtım Toplantısı"nda Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi'ni açıklayacak. (Ankara/10.00) 3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ülke genelinde başlatılacak "Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması Kampanyası"nın Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki açılışına katılacak. (Ankara/12.00) 4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ATO Congresium’da sahnelenecek olan Troya Operası’nı izleyecek. (Ankara/20.00) 5- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen "Özel Çocuklara Özel Materyaller" toplantısına katılacak.

(Ankara/15.00) 6- TBMM'den - Genel Kurulda, Maden Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi görüşülecek. - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, Bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi verecek. - TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı Tüzüğünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Arasında IFAD Ülke Ofisi-Doğu Avrupa ve Orta Asya Merkezi Kurulmasına İlişkin Ev Sahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi görüşülecek. (TBMM/14.00/10.00/10.30) EKONOMİ 1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Kiraz ilçesinde çeşitli sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve belediye başkanlığında vatandaşlarla bir araya gelecek. Ödemiş ilçesinde Yeşilbademli Kooperatif Süs Bitkileri Üreticileri ile görüşecek olan Pakdemirli, Tire'de de çeşitli sivil toplum kuruluşları, esnaf ve muhtarlarla bir araya gelecek.

(İzmir/10.00/11.30/12.30/14.00/15.30/17.00) 2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "2018 yılı değerlendirmesi ve 2019 yılı hedeflerine ilişkin" basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/19.00) 3- TÜİK, geçen yılın üçüncü çeyreğine ilişkin hanehalkı yurt içi turizm istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00) 4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından düzenlenen "Ekonomi ve Zanaat" konulu 2. Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren ve sergilenmeye değer eserlerden oluşan serginin açılışı, Cer Modern Sanatlar Merkezi'nde yapılacak. (Ankara/19.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak. (Washington) 2- Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya'yı, Fener Rum Patriği Bartolomeos eşliğinde Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret edecek, Yunanistan Başkonsolosluğu'nda İstanbul'da yaşayan Rumların temsilcileriyle bir araya gelecek. (İstanbul/09.15/11.30/18.30) 3- Makedonya'nın NATO'ya üyelik sürecinde son aşama olan katılım protokolü imzalanacak.

(Brüksel) 4- Bangsamoro Organik Yasası (BOL) referandumunun ikinci turunda bazı bölgelerin özerk bölgeye katılımı için sandık başına gidilecek. (Ankara/Mindanao) 5- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefetin düzenlediği gösteriler, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor. (Caracas) 6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor. (Halep/İdlib) GÜNCEL 1- Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Gaziosmanpaşa Doğa İlkokulu'nda liseler arasında düzenlenen "İyi Yönetim İlkeleri" yarışmasının tanıtım etkinliğine katılacak. (İstanbul/10.00) 2- Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin eski Ankara Temsilcisi Erdem Gül ile CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin, "silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edilecek.

(İstanbul/10.00) 3- FETÖ davaları - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 155 sanığın yargılanmasına Ankara Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - FETÖ’nün darbe girişiminde Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek (Ankara/09.30) - Düzce'de, FETÖ/PDY'nin "çatı yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında, 22'si tutuklu, 18'i firari 77 sanığın yargılanması sürecek. (Düzce/10.00) - İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturması kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin 91 sanığın yargılanmasına devam edilecek. (İzmir/10.00) KÜLTÜR SANAT 1- İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından sunulan Talat Sait Halman Çeviri Ödülü ve Ahmet Cemal İlk Çeviri Ödülü, düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. (İstanbul/17.00) SPOR 1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarında Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe, Galatasaray-Hatayspor karşı karşıya gelecek.