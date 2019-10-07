GÜNDEM ÖZETİ / 7 Ekim 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından Sırbistan Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak. Daha sonra baş başa görüşme yapacak Erdoğan ve Vucic, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık edecek. - Erdoğan ve Vucic, anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. - Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Vucic, Sırbistan Sarayı'nda gerçekleştirilecek Türkiye-Sırbistan İş Forumuna iştirak edecek. - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic tarafından onuruna verilecek resmi akşam yemeğine katılacak. (Belgrad) 2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Marmara Üniversitesi ile Namık Kemal Üniversitesi 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Açılış törenlerine katılacak. (İstanbul/10.00/Tekirdağ/14.30) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- TBMM Adalet Komisyonunda, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

(TBMM/11.00) 2- TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. (TBMM/12.00) 3- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı yapacak. (Ankara/14.00) EKONOMİ 1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 10. Türkiye Enerji Zirvesi'ne katılacak. (Antalya / 10.00) 2- Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından çiftçi ve üreticilere yönelik başlatılacak sertifikalı tohum ve yemlerde sabit vadeli satış ile karma hayvan yemi kampanyasına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/10.00) 3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019'un ikinci çeyreğine ilişkin Finansal Hesaplar Raporu'nu açıklayacak. (Ankara/14.30) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor. (Halep/İdlib/Haseke/Rakka) GÜNCEL 1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.