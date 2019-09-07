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GÜNDEM ÖZETİ / 7 Eylül 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 00:05 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Odunpazarı Modern Müzesi'nin açılışına katılacak.

(Eskişehir/13.30)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gençlik Kuruluşları Birliği "Gençlik Zirvesi" Çalıştayı'na katılacak, partisinin il başkanlığını, valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, İl Danışma Meclisi toplantısına iştirak edecek.

(Balıkesir/11.00/13.00/14.00/15.00/16.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partisinin Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısına katılacak.

(Bursa/10.30)

4- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Mamak Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak.

(Ankara/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka)

SPOR

1- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 5. hafta A, B ve H gruplarında yapılacak 7 maçla tamamlanacak.

- H Grubu'nda yer alan Türkiye, Vodafone Park'ta Andorra'yı konuk edecek. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.

(İstanbul/21.45)

2- 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finalistler belli oluyor.

- Organizasyonun yarı final maçlarında Türkiye-Polonya ve Sırbistan-İtalya, Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/19.30/17.00)

3- Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası, 2. tur grup ve klasman etabı maçlarıyla Çin'de sürüyor.

- Organizasyonda 17-32'ncilik klasman etabında mücadele eden Türkiye, O Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki diğer maçta Yeni Zelanda ile Japonya karşılaşacak.

- Kupada ayrıca, 2. tur K Grubu'nda Brezilya-Çekya ve ABD-Yunanistan, L Grubu'nda Avustralya-Dominik Cumhuriyeti ve Fransa-Litvanya, klasman etabında ise P Grubu'nda Kanada-Ürdün ve Almanya-Senegal maçları oynanacak.

(Dongguan/14.30/10.30/Shenzen/11.30/15.30/Nanjing/11.00/15.00/Şanghay/11.00/15.00)

4- Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Türkiye etabı öncesi Afyon Motor Sporları Merkezi'nde serbest antrenman, zamanlama turu ve eleme yarışı gerçekleştirilecek.

(Afyonkarahisar/13.00/15.15/17.40)

5- Okçulukta Dünya Kupası Finalleri Rusya'nın başkenti Moskova'da sona erecek.

6- Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Çekya'nın Most kentinin ev sahipliği yaptığı EHF Şampiyonlar Ligi ön eleme turu yarı final maçında Sırbistan temsilcisi ZORK ile karşılaşacak.

(Most/19.45)

7- TFF 3. Lig'de 2. hafta karşılaşmaları yapılacak.

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