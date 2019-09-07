GÜNDEM ÖZETİ / 7 Eylül 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Odunpazarı Modern Müzesi'nin açılışına katılacak. (Eskişehir/13.30) 2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gençlik Kuruluşları Birliği "Gençlik Zirvesi" Çalıştayı'na katılacak, partisinin il başkanlığını, valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, İl Danışma Meclisi toplantısına iştirak edecek. (Balıkesir/11.00/13.00/14.00/15.00/16.00) 3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partisinin Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısına katılacak. (Bursa/10.30) 4- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Mamak Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak. (Ankara/11.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor. (Halep/İdlib/Haseke/Rakka) SPOR 1- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 5. hafta A, B ve H gruplarında yapılacak 7 maçla tamamlanacak. - H Grubu'nda yer alan Türkiye, Vodafone Park'ta Andorra'yı konuk edecek. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.

(İstanbul/21.45) 2- 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finalistler belli oluyor. - Organizasyonun yarı final maçlarında Türkiye-Polonya ve Sırbistan-İtalya, Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. (Ankara/19.30/17.00) 3- Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası, 2. tur grup ve klasman etabı maçlarıyla Çin'de sürüyor. - Organizasyonda 17-32'ncilik klasman etabında mücadele eden Türkiye, O Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki diğer maçta Yeni Zelanda ile Japonya karşılaşacak. - Kupada ayrıca, 2. tur K Grubu'nda Brezilya-Çekya ve ABD-Yunanistan, L Grubu'nda Avustralya-Dominik Cumhuriyeti ve Fransa-Litvanya, klasman etabında ise P Grubu'nda Kanada-Ürdün ve Almanya-Senegal maçları oynanacak. (Dongguan/14.30/10.30/Shenzen/11.30/15.30/Nanjing/11.00/15.00/Şanghay/11.00/15.00) 4- Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Türkiye etabı öncesi Afyon Motor Sporları Merkezi'nde serbest antrenman, zamanlama turu ve eleme yarışı gerçekleştirilecek. (Afyonkarahisar/13.00/15.15/17.40)