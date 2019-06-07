GÜNDEM ÖZETİ / 7 Haziran 2019

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

- Türkiye, maçın hazırlıklarını aynı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(Konya/20.00/20.30)

2- 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda cumartesi günü Türkiye ile karşılaşacak Fransa Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Didier Deschamps, maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

- Fransa, maç öncesi son antrenmanını statta yapacak.

(Konya/18.00/19.00)

3- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 3. hafta A, B, D, F ve G gruplarında yapılacak maçlarla başlayacak.

4- Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki ikinci maçında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Arnavutluk'u konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

5- Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası İspanya'nın Pontevedra kentinde sürüyor.

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