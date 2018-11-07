GÜNDEM ÖZETİ / 7 Kasım 2018

- Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay'ın ''(FETÖ) silahlı terör örgütü yöneticiliği'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından 30 yıla, diğer 3 sanığın ise ''silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme'' suçundan on beşer yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Çağlayan'da devam edilecek.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.

2- ABD'de Temsilciler Meclisinin tamamını, Senatonun ise üçte birini değiştirecek Kongre ara seçimleri ve yankıları takip ediliyor.

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Istana Nurul Iman Sarayı'nda Bruney Sultanı Haji Hassanal Bolkiah tarafından kabul edilecek, Bruney Dışişleri İkinci Bakanı Dato Erywan Yusof'un vereceği çalışma yemeğine katılacak ve ardından Laos'ta Viyentiyan Büyükelçiliği hizmet binası ve rezidansının resmi açılış törenine iştirak edecek.

(İstanbul / 10.00)

- FETÖ'nün "futbol yapılanması"na ilişkin, eski futbolcular İsmail Demiriz ve Uğur Tütüneker ile firari sanık Arif Erdem'in "terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan onbeşer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Çağlayan'da sürecek.

(İstanbul / 10.00)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta E, F, G ve H gruplarında yapılacak müsabakalarla tamamlanacak.

2- UEFA Avrupa Ligi'nde 8 Kasım Perşembe günü oynanacak gruplarda 4. hafta maçları öncesi Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un teknik direktörleri, müsabakaların oynanacağı kentlerde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/17.00/Genk/21.00/Manisa/19.00)

3- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 6. haftasında A Grubu'nda Galatasaray, Andorra temsilcisi MoraBanc Andorra ile deplasmanda karşılaşacak. B Grubu'nda ise TOFAŞ, TOFAŞ Spor Salonu'nda Almanya ekibi ALBA Berlin'i konuk edecek.

(Andorra La Vella/22.00/Bursa/20.00)

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