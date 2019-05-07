GÜNDEM ÖZETİ / 7 Mayıs 2019

(Uşak / 09.00)

- Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan tutuksuz 6 sanığın yargılanmasına Bartın Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Bartın / 10.00)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Türk hakem Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı maçta İngiltere'nin Liverpool ile İspanya'nın Barcelona takımları karşı karşıya gelecek.

(Liverpool/22.00)

2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 27. hafta erteleme maçında Anadolu Efes ile TOFAŞ, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/20.00)

3- Hentbol Erkekler Süper Lig 26. hafta maçında 1955 Batman Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor mücadele edecek.

(Batman/14.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

