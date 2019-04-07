GÜNDEM ÖZETİ / 7 Nisan 2019

4- Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta Ümraniyespor-Hatayspor, Giresunspor-Gençlerbirliği, Afjet Afyonspor-Adana Demirspor, Adanaspor-Abalı Denizlispor müsabakalarıyla sürecek.

(İstanbul/14.00/Giresun/Afyonkarahisar/16.30/Adana/19.30)

5- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 25. haftaya Fenerbahçe Beko-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji, Banvit-Galatasaray Doğa Sigorta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/15.15/Balıkesir/17.30)

6- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 25. haftanın son maçında İstanbul Üniversitesi ile Hatay Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak.

(İstanbul/16.00)

7- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı 1. devre ikinci gün maçlarında Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda Halkbank-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Çanakkale Belediyespor-Karayolları karşı karşıya gelecek.

(Bursa/14.00/16.00)

8- Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 20. haftası 3 maçla sona erecek.

9- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 30. hafta karşılaşmaları yapılacak.

10- Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu, Yenikapı Miting Alanı'ndan verilecek startla gerçekleştirilecek.

(İstanbul/08.45/09.00)

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