GÜNDEM ÖZETİ / 7 OCAK 2019

(Ankara/09.30)

- 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanıklı dava Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün Denizli il yapılanması ve finans ayağına yönelik 146 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.

(Denizli/10.00)

SPOR

1- Türkiye Futbol Federasyonu MHK Kış Semineri kapsamında, Calista Luxury Resort Otel'de FIFA kokart töreni yapılacak.

(Antalya/11.00)

2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 14. haftanın son maçında, Darüşşafaka Tekfen ile Türk Telekom, Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/19.00)

3- Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap rövanş maçlarında, Nilüfer Belediyespor-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Türk Hava Yolları-Halkbank karşı karşıya gelecek.

(Bursa/İstanbul/18.00)

4- Spor Toto Süper Lig takımlarının ikinci yarı hazırlık çalışmaları ve transfer faaliyetleri izleniyor.

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