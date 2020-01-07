GÜNDEM ÖZETİ / 7 Ocak 2020

(Bursa/20.00)

- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 10. haftasında B Grubu'nda Teksüt Bandırma, İspanya ekibi San Pablo Burgos'a konuk olacak. D Grubu'nda ise Beşiktaş Sompo Sigorta, Almanya temsilcisi Telekom Baskets Bonn'u ağırlayacak.

(Burgos/22.30/İstanbul/20.00)

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 10. haftanın ilk maçında Kastamonu Belediyespor ile Pazarspor karşı karşıya gelecek.

(Kastamonu/15.00)

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