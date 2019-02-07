GÜNDEM ÖZETİ / 7 Şubat 2019

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 14. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışına ve "Tarım Bakanları Zirvesi"ne katılacak, konuk mevkidaşlarıyla görüşmeler yapacak.

1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegeler Çalıştayına iştirak edecek.

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği, Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini, Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İHL'yi, AK Parti İl Başkanlığını ve İnegöl Erken Çocukluk Eğitim Merkezini ziyaret edecek, iş dünyası temsilcileriyle protokol imza törene katılacak ve okul yöneticileri ile bir araya gelecek.

- FETÖ’nün darbe girişiminde Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

1- İstanbul'un Kartal ilçesinde çöken binayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

2- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefetin düzenlediği gösteriler, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

1- İngiltere Başbakanı Theresa May, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile görüşecek.

(Ankara/09.30)

- Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan eski Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk ve örgütün Yargıtay imamı olduğu iddia edilen Mehmet Rasim Kuseyri'nin de aralarında olduğu 10 sanığın yargılanmasına Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Adana/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adana Valiliği ve Yüreğir Atletizm Merkezi'ni ziyaret edecek, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in cenaze törenine katılacak, Adana Yeni Stadyumu'nda inceleme​de bulunacak.

(Adana/09.45/10.45/12.58/14.30)

2- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Akhisarspor ile Kasımpaşa, Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Manisa/20.30)

3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, İspanya temsilcisi Herbalife Gran Canaria'yı Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

4- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Ligi'nin 12. haftasında B Grubu'nda iki Türk takımı Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Fenerbahçe, Antakya Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.