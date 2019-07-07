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GÜNDEM ÖZETİ / 7 Temmuz 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 00:05 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç Değerlendirme Toplantısı’na katılacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

GÜNCEL

1- TİKA tarafından, Anadolu Ajansı, TRT, THY, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile TÜGVA başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle düzenlenen ve üniversite öğrencilerine küresel gönüllülük bilinci kazandırılmasını amaçlayan "Tecrübe Paylaşım Programı"nın tanıtım töreni gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, son gününde 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izleyecek.

2- Voleybolda 2019 FIVB Uluslar Ligi final etabı Çin'de sona erecek. Üçüncülük maçında Türkiye ile Çin, final maçında Brezilya ile ABD karşılaşacak.

(Nanjing/10.00/14.30)

3- Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası final ve üçüncülük maçlarıyla sona erecek.

(Belgrad/21.30/18.30)

4- Voleybolda FIVB Erkekler Challenger Kupası Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da final ve üçüncülük maçlarıyla sona erecek.

(Ljubljana/21.30/18.30)

5- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, ABD ile Hollanda arasında yapılacak final maçıyla sona erecek.

(Lyon/18.00)

6- Brezilya'da gerçekleştirilen 2019 Kupa Amerika, Brezilya ile Peru arasında oynanacak final maçıyla sona erecek.

(Rio de Janeiro/23.00)

7- Mısır'da düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın son 16 turunda Madagaskar-Demokratik Kongo ve Cezayir-Gine maçları yapılacak.

(19.00/22.00)

8- 106. Fransa Bisiklet Turu, Belçika'da 2. etap yarışıyla devam edecek.

(Brüksel)

9- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışı Almanya Grand Prix'si koşulacak.

(Chemnitz/15.00)

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