GÜNDEM ÖZETİ / 8 Ağustos 2019

3- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

2- Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da 2017 yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 18'i tutuklu 58 sanığın yargılanmasına, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.

- Adana'da, terör örgütü FETÖ/PDY'nin ''mahrem imamları''yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği ve örgütle irtibatlı olduğu iddia edilen eski astsubay tutuklu sanığın yargılanmasına Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince başlanacak.

(Prag/19.00/Belgrad/22.00)

2- Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından Kavacık Limak Otel'de gerçekleştirilen 2019-2020 sezonu Doğan Babacan Yaz Semineri'nin resmi açılışı yapılacak.

(İstanbul/14.00)

3- Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın teknik helet ve sporcuları, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşecek medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(İstanbul/15.15)

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