GÜNDEM ÖZETİ / 8 Ekim 2019

1- TBMM Genel Kurulunda, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılması tezkeresi ile BM'nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde İcra Ettiği Harekat ve Misyonlar Kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yurt Dışına Gönderilmesine ilişkin hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına dair tezkere görüşülecek.

- Sremska Raça köyüne geçecek olan Erdoğan, toplu açılış ve temel atma törenine iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

KÜLTÜR SANAT

1- Piyanist ve besteci Fazıl Say, "ENKA Kültür Sanat 31. Yıl Müzik Buluşmaları" kapsamında sahne alacak.

(İstanbul/20.30)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Fransa ile yapacağı maçlar için hazırlıklarını sürdürüyor.

(İstanbul/18.00)

2- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda B Grubu'nda TOFAŞ Sırbistan'ın Partizan takımıyla, C Grubu'nda Darüşşafaka Tekfen Fransa'nın Nanterre 92 ekibiyle karşı karşıya gelecek.

(Belgrad/21.00/İstanbul/20.15)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

