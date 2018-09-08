GÜNDEM ÖZETİ / 8 Eylül 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, Yıldırım Belediyesi Kentsel Dönüşüm Merkezi'ni ziyaret edecek, Panora 1326 Bursa Panoramik Müze Alanı, Yıldırım ilçesi dönüşüm riskli alan yapım şantiyesi, Soğanlı kentsel dönüşüm alanı ve Osmangazi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulunacak. (Bursa/11.00-16.00) 2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Hilton Bosphorus'ta düzenlenecek 2023'e Doğru Türk Eğitim Sistemi "Bulma Konferansı"na katılacak. (İstanbul/10.00) EKONOMİ 1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yusufeli Barajı'nda inceleme yapacak ve 2. Ağrı Bal Festivali'ne katılacak, Ağrı'da Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve esnafı ziyaret edecek. (Artvin/10.00/Ağrı/13.00-15.30) 2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, inceleme ve ziyaretlerde bulunacak. (Artvin/10.00-18.00) DÜNYA-DİPLOMASİ 1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus) 2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Sana) KÜLTÜR SANAT 1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir Ticaret Odası ve Deniz Ticaret Odası Ortak Sektör Toplantısına katılacak, Efes Kongre Merkezi'ni ve Kadıkalesi Höyüğü'ndeki kazı çalışmalarını inceleyecek, Kuşadası Limanı'nı ziyaret edecek. (İzmir/08.30/Aydın/11.00-15.30) SPOR 1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde 10 Eylül Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile oynayacağı 2. Grup'taki ikinci maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı basına kapalı antrenmanla başlayacak. Milliler, Trabzon'dan İsveç'in başkenti Stockholm'e gidecek. (Trabzon/11.00/15.00) 2- UEFA Uluslar Ligi'nde ilk hafta, A, B,C ve D Liglerinde 7 maçla tamamlanacak. 3- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlar finalinde ABD'li Serena Williams ile Japon Naomi Osaka karşı karşıya gelecek. (New York/23.00) 4- 19 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta süren Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde İtalya ile karşılaşacak.