GÜNDEM ÖZETİ / 8 Kasım 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı"na katılacak. (Adana/09.30) 2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi-Türk Keneşi) tarafından gerçekleştirilecek "Türk Keneşi Diaspora İşlerinden Sorumlu Bakanlar ve Kuruluş Başkanları Üçüncü Toplantısı"na iştirak edecek. (Ankara/10.00) 3- AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı Eğitim ve İstişare Toplantısı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın katılımıyla yapılacak. (Ankara/09.45) 4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Arap Araştırma Merkezi Başkanları Toplantısı"na katılacak. (İstanbul/10.00) EKONOMİ 1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Expo 2023 Sanayi ve Ticaret Odasında Kahramanmaraş Lansman Programı"na iştirak edecek, valilik ve belediye başkanlığına ziyarette bulunacak, Tarım Çalıştayı'nda bulunacak.

(Kahramanmaraş/10.30/11.30/11.45/13.30) 2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Kongre Merkezindeki "TRANSİST 2018 İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı"nın açılışına katılacak. (İstanbul/09.30) 3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/14.30) 4- TÜİK, finansal yatırım araçlarının ekim ayı reel getiri oranlarını açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Laos Başbakanı Thongloun Sisoulit tarafından kabul edilecek ve Laos Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith ile görüşecek. (Viyentiyan) 2- ABD'de Kongre ara seçimlerinin yansımaları takip ediliyor. (Washington/New York) 3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve bölgedeki durum izleniyor. (Halep/İdlib) KÜLTÜR SANAT 1- Türkiye Yazarlar Birliği ve Bahçelievler Belediyesi ortaklığında "60 Yıl Sonra Yahya Kemal" temasıyla düzenlenen "Uluslararası Yahya Kemal Sempozyumu" başlayacak. (İstanbul/10.00) 2- Bu yıl 8.'si düzenlenen "Suç ve Ceza Film Festivali"nin açılışı Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/20.00) GÜNCEL 1- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından gelişmeler ve olayın dünyadaki yansımaları izleniyor. 2- FETÖ davaları - Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılanmasına Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılanmasına Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) SPOR 1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Elazığ Valiliğini ziyaretinin ardından AK Parti İl Danışma Toplantısı'na katılacak, İpekyolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi şantiyesi ve Fırat Üniversitesi çok amaçlı spor salonu ziyaretlerinde bulunacak, ardından Tunceli'ye geçerek Valilik ile Tunceli Stadyumu ve Gençlik Merkezi ziyaretlerinin ardından gençlerle buluşacak.

(Elazığ/10.00/10.45/11.30/12.30/Tunceli/14.00/14.45/15.30) 2- UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda 4. hafta karşılaşmaları yapılacak. - D Grubu'nda Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Belçika temsilcisi Anderlecht'i ağırlayacak. I Grubu'nda Beşiktaş, aynı ülkeden Genk ile deplasmanda karşılaşacak. J Grubu'nda ise Akhisarspor, Spor Toto Akhisar Stadı'nda İspanya ekibi Sevilla'yı konuk edecek. (İstanbul/18.50/Genk/Manisa/20.55) 3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Darüşşafaka Tekfen, Almanya temsilcisi Bayern Münih, Anadolu Efes de İspanya ekibi Herbalife Gran Canaria ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. (Münih/22.00/Las Palmas de Gran Canaria/23.45) 4- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası'nın 3. haftasında B Grubu'nda Galatasaray, Rusya temsilcisi MBA Moskova ile deplasmanda karşılaşacak. C Grubu'nda Beşiktaş, BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde Polonya ekibi Wisla CANPACK'ı ağırlayacak. D Grubu'nda Mersin Büyükşehir Belediyespor, Rusya temsilcisi WBC Enisey'e, E Grubu'nda ise BOTAŞ, Bulgaristan ekibi Beroe'ye konuk olacak.