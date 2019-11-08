GÜNDEM ÖZETİ / 8 Kasım 2019

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30)

2- TFF 1. Lig'de 11. haftanın ilk maçında Adana Demirspor, Eskişehirspor'u 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda konuk edecek.

(Adana/19.00)

3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, Almanya temsilcisi Bayern Münih ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/20.45)

4- Kadın A Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki beşinci maçında Hollanda ile Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İzmir/19.00)

5- Turkish Airlines Open uluslararası golf turnuvası Belek'teki Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü tesislerinde sürüyor.

(Antalya/09.00)

6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 7. haftası, Galatasaray HDI Sigorta-PTT, Nilüfer Belediyespor-VakıfBank müsabakalarıyla başlayacak.

(İstanbul/18.30/Bursa/19.30)

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