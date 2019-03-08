GÜNDEM ÖZETİ / 8 Mart 2019

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Başakşehir'de kahvaltı programına katılacak, Bolu Kent Meydanı'nda ve Düzce Belediye Meydanı'nda vatandaşlara hitap edecek. Bakan Soylu ayrıca, Zeytinburnu'nda, MHP Tabanına Aday Tanıtım Toplantısı'na, Rumeli Hemşehri Buluşması'na katılacak.

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa'da Dünya Kadınlar Günü Programı'na, Sarıgöl Çilekli Cami açılışına, Zeytinburnu'nda Kadınlar Günü Kadına Saygı Programı'na, Sevgi Yürüyüşü'ne ve Kentsel Dönüşüm konulu toplantıya iştirak edecek.

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İş Kadınları Derneği ve Borsa İstanbul iş birliğinde düzenlenen "Borsa İstanbul'da Gong Kadın-Erkek Eşitliği İçin Çalıyor" programına, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen "Gökkubbe Altında Gönül Dilimiz Türkiye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinliğine katılacak.

(İstanbul/10.00/Bolu/14.30/Düzce/17.00/İstanbul/20.00/21.30)

4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne Valiliğini ziyaret edecek, ambulans teslim törenine katılacak, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunacak, Kırklareli Valiliği ile Kırklareli Devlet Hastanesini ziyaret edecek, Pınarhisar Devlet Hastanesi açılışına katılacak.

(Edirne/11.00/12.30/14.15/Kırklareli/15.00/16.15/17.00)

5- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, STK temsilcileri ile toplantı yapacak, esnaf ziyaretinde bulunacak, partisinin mitingine iştirak edecek.

(Amasya/10.30/14.00/17.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla AK Parti Kadın Kollarını ziyaret edecek, esnafla bir araya gelecek, Fatih Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu açılışına katılacak, STK temsilcileriyle ve Pınarca Mahallesi halkıyla buluşacak, Haneden Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu'nu ziyaret edecek.

(Tekirdağ/11.30-18.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'da fuar açılışına, Kütahya'da ise açılış törenleri ile mitinglere katılacak.