GÜNDEM ÖZETİ / 8 Nisan 2019

(İstanbul/20.00)

6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı birinci devre üçüncü ve son gün müsabakalarında Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda Çanakkale Belediyespor-Halkbank ve Karayolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak.

(Bursa/13.00/15.00)

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