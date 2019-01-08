GÜNDEM ÖZETİ / 8 Ocak 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından tertip edilen 3. Kültür Sanat Ödülleri törenine katılacak.

(İstanbul/19.00)

2 - AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin Meclis Grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/11.30/13.30/12.45/10.45/09.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi, yapılandırma süresinin uzatılması gibi düzenlemelerin de yer aldığı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.

(TBMM/15.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneğini ziyaret edecek.

(Ankara/19.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.