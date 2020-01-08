GÜNDEM ÖZETİ / 8 Ocak 2020

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya Federasyonu Kültür Bakanı Vladimir Medinsky ile Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda "2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı" kapanış programı kapsamında Rus sanatçılar tarafından sahnelenecek "Rus Mozaiği" gösterisini izleyecek.

(Ankara/20.00/Bamberg/22.00)

4- Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu 3. hafta maçında iki Türk takımı Bahçeşehir Koleji ile Pınar Karşıyaka karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.00)

5- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 9. haftasında A Grubu'nda Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, İtalya'nın Reyer takımıyla deplasmanda karşılaşacak. B Grubu'nda ise Fenerbahçe Öznur Kablo, Macaristan temsilcisi Sopron Basket'i konuk edecek.

(Venedik/21.30/İstanbul/19.30)

6- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off 1. tur rövanşında BOTAŞ, Polonya temsilcisi CCC Polkowice'ye konuk olacak.

(Polkowice/21.00)

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