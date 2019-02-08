GÜNDEM ÖZETİ / 8 Şubat 2019

2- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefetin düzenlediği gösteriler, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kiraz, Kınık, Ödemiş ve Menemen’de bazı inceleme ve temaslarda bulunacak, çiftçilerle bir araya gelecek.

(Kayseri/20.30)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek. Darüşşafaka Tekfen ise İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/20.45/Milano/22.45)

3- Voleybolda Efeler Ligi'nin 17. haftası Fenerbahçe-Tokat Belediye Plevne maçıyla başlayacak.

(İstanbul/18.00)

4- Basketbolda Türkiye'den Beşiktaş Sompo Japan ve Banvit'in de yer aldığı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'nin Mies kasabasındaki FIBA Basketbol Evi'nde yapılacak.

(Mies/14.00)

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