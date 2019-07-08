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GÜNDEM ÖZETİ / 8 Temmuz 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 00:05 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ve İçişleri Bakanı Davor Bozinovic ile bir araya gelecek.

(Zagreb)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, INNOPROM 2019 Türkiye Milli Fuar Alanı açılışı ile Türk-Rus Sanayi Forumu'na katılacak.

(Yekaterinburg)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Yunanistan'da erken genel seçimi Kiriakos Miçotakis liderliğindeki merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) partisinin kazanmasının ardından gelişmeler izleniyor.

(Atina)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Beşiktaş Futbol Takımı, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde başlayacak.

(İstanbul/18.30)

2- Fransa Bisiklet Turu, Binche (Belçika) - Epernay (Fransa) arasındaki 3. etap yarışlarıyla sürüyor.

3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da sürüyor.

4- Mısır'da düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın son 16 turunda Mali-Fildişi Sahili ve Gana-Tunus maçları yapılacak.

(19.00/22.00)

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8 Temmuz 2019 Gündem Özeti

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