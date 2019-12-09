GÜNDEM ÖZETİ / 9 Aralık 2019

(Kayseri/20.00)

2- TFF 1. Lig'de 14. hafta Ekol Göz Menemenspor-Keçiörengücü karşılaşmasıyla sona erecek.

(İzmir/19.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Anadolu Efes müsabakasıyla tamamlanacak.

(Afyonkarahisar/20.00)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 8. haftanın son maçında Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol ile Beşiktaş TRC İnşaat karşılaşacak.

(Adana/18.00)

5- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftası Bursa Büyükşehir Belediyespor-Sorgun Belediyespor müsabakasıyla sona erecek.

(Bursa/19.00)

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