GÜNDEM ÖZETİ / 9 Aralık 2019

2- Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin ev sahipliğinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve İslam Kalkınma Bankası iş birliğiyle düzenlenen "İİT Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı", İstanbul Kongre Merkezi'nde devam edecek.

- Konferansın kapanışında basın toplantısı ve Afganistan, Çad, Filistin, KKTC ve Uganda ile anlaşma töreni düzenlenecek.

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'nın Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi'nin açılış toplantısına katılacak.

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı Arasında İşbirliği Protokolü" imza törenine katılacak.

1- Afganistan Cumhurbaşkanı Muhammed Eşref Gani, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenecek olan Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'nın açılış konuşmasını yapacak.

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 kişinin yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

5- Uludağ'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için başlatılan arama çalışmaları izleniyor.

(Kayseri/20.00)

2- TFF 1. Lig'de 14. hafta Ekol Göz Menemenspor-Keçiörengücü karşılaşmasıyla sona erecek.

(İzmir/19.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Anadolu Efes müsabakasıyla tamamlanacak.

(Afyonkarahisar/20.00)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 8. haftanın son maçında Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol ile Beşiktaş TRC İnşaat karşılaşacak.

(Adana/18.00)

5- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftası Bursa Büyükşehir Belediyespor-Sorgun Belediyespor müsabakasıyla sona erecek.

(Bursa/19.00)

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