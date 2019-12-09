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GÜNDEM ÖZETİ / 9 Aralık 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 00:16 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmeler, TBMM Genel Kurulu'nda başlayacak.

(TBMM/12.00)

2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'nın Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi'nin açılış toplantısına katılacak.

(İstanbul/09.30)

2- İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, Polat Renaissance Oteli'nde toplanacak.

- Konferansın kapanışında basın toplantısı ve Afganistan, Çad, Filistin, KKTC ve Uganda ile anlaşma töreni düzenlenecek.

(10.30-19.00/İstanbul)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Afrika Bölgesi İş Konseyleri İstişare Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/12.00)

2- Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin ev sahipliğinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve İslam Kalkınma Bankası iş birliğiyle düzenlenen "İİT Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı", İstanbul Kongre Merkezi'nde devam edecek.

(İstanbul/09.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin beklenti anketini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- TÜİK, kasım ayına ilişkin, finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan Cumhurbaşkanı Muhammed Eşref Gani, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenecek olan Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'nın açılış konuşmasını yapacak.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Afganistan Dışişleri Bakan Vekili İdris Zaman, konferans kapsamındaki hitaplarının ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/13.10/14.00/14.10/17.30)

2- Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, "Dışişleri Konseyi" kapsamında bir araya gelecek.

(Brüksel)

3- Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara)

4- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.

(Bağdat)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı Arasında İşbirliği Protokolü" imza törenine katılacak.

(Ankara/10.00)

2- HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve konfederasyon üyeleri, AA muhabiri Mustafa Yalçın'ın Fransa'da yaralandığı saldırıyı protesto amacıyla Fransa Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bırakacak.

(Ankara/10.30)

3- Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin dava Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanacak.

(Ankara/10.00)

4- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

5- Uludağ'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için başlatılan arama çalışmaları izleniyor.

(Bursa)

6- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 kişinin yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Süper Lig'de 14. haftanın son maçında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Çaykur Rizespor, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Kayseri/20.00)

2- TFF 1. Lig'de 14. hafta Ekol Göz Menemenspor-Keçiörengücü karşılaşmasıyla sona erecek.

(İzmir/19.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Anadolu Efes müsabakasıyla tamamlanacak.

(Afyonkarahisar/20.00)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 8. haftanın son maçında Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol ile Beşiktaş TRC İnşaat karşılaşacak.

(Adana/18.00)

5- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftası Bursa Büyükşehir Belediyespor-Sorgun Belediyespor müsabakasıyla sona erecek.

(Bursa/19.00)

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