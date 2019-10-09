GÜNDEM ÖZETİ / 9 Ekim 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Barolar Birliği Hukuk Müzesinin açılış törenine katılacak. (Ankara/13.30) 2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, OSTİM Teknik Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne ve "950. Yılında Kutadgu Bilig ve Adalet" Paneli'ne iştirak edecek. (Ankara/10.00/13.30) 3- TBMM Genel Kurulunda, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketini oluşturan düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşülecek. (TBMM/14.00) 4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığında "İktidar Yürüyüşünün Koşulları ve Olanaklarının Değerlendirilmesi" konulu Ankara Bölge Toplantısı yapılacak. (Ankara/10.00) EKONOMİ 1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İTOB Ticaret Merkezi'nin temel atma töreni ile MAKTEK İzmir Fuarı'nın açılış törenine katılacak, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi ile Teknopark'ı ziyaret edecek. (İzmir/10.00-16.00) 2- TÜİK, finansal yatırım araçlarının eylül ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir’de resmi temaslarda bulunacak. (Cezayir) 2- Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik olası askeri harekatına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Ankara/Washington) 3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor. (Halep/İdlib/Haseke/Rakka) GÜNCEL 1- Emine Bulut cinayeti davası başlıyor - Kırıkkale'de 18 Ağustos'ta eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai V'nin yargılanmasına Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak. (Kırıkkale/09.00) 2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Diyarbakır) 3- FETÖ davaları - FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - Sakarya'da aralarında meslekten ihraç edilen doktor, diş hekimi, eczacı, hemşire ve sağlık teknisyeninin de bulunduğu tutuksuz 27 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.