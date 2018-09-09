GÜNDEM ÖZETİ / 9 Eylül 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 737. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katılacak.
- Şenliklere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de iştirak edecek.
(Bilecik/10.00)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 95. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenecek il başkanları toplantısının açılışında konuşacak, Sunay Akın'ın "Bir Cumhuriyet Hikayesi" adlı gösterisine katılacak.
(Ankara/10.00/14.00/19.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus)
2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Ermenileri Patrikhanesi'nce tarihi Surp Haç Kilisesi'nde düzenlenecek törene katılacak.
(Van/12.30)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, UEFA Uluslar B Ligi'nde 10 Eylül Pazartesi günü İsveç ile oynanacak 2. Grup'taki ikinci maç öncesi müsabakanın yapılacağı Friends Arena'da basın toplantısı düzenleyecek.
- Milliler, hazırlıklarını aynı statta yapacakları antrenmanla tamamlayacak.
(Solna/19.30/20.00)
2- UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci hafta, A, B, C ve D Liglerinde oynanacak 8 maçla başlayacak.
3- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık, Arjantinli Juan Martin del Potro ile Sırp Novak Djokovic arasında oynanacak tekler finaliyle sona erecek.
(New York/23.00)
4- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı San Marino Grand Prix'si koşulacak.
(Rimini/15.00)
5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2018-2019 sezonu, ilk hafta maçlarıyla başlayacak.
6- 666. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, başpehlivanlık final güreşiyle tamamlanacak.
(Antalya/18.00)
7- Uluslararası Su Sporları Festivali, Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda sona erecek.
(İstanbul/09.00)
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