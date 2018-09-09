GÜNDEM ÖZETİ / 9 Eylül 2018

- Milliler, hazırlıklarını aynı statta yapacakları antrenmanla tamamlayacak.

(Solna/19.30/20.00)

2- UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci hafta, A, B, C ve D Liglerinde oynanacak 8 maçla başlayacak.

3- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık, Arjantinli Juan Martin del Potro ile Sırp Novak Djokovic arasında oynanacak tekler finaliyle sona erecek.

(New York/23.00)

4- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı San Marino Grand Prix'si koşulacak.

(Rimini/15.00)

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2018-2019 sezonu, ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

6- 666. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, başpehlivanlık final güreşiyle tamamlanacak.

(Antalya/18.00)

7- Uluslararası Su Sporları Festivali, Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda sona erecek.

(İstanbul/09.00)

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