GÜNDEM ÖZETİ / 9 Eylül 2019

- Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi Turgut Özal Kültür ve Spor Merkezi ile Sadri Alışık Kreşi açılış töreniyle Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek CHP'nin kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılacak.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek, parti genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşecek ve KKTC Meclisinde yer alan siyasi parti liderlerinin katılımı ile düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katılacak.

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vehbi Koç Vakfına bağlı bir kurum olarak 2010 yılında açılan Arter'in Dolapdere'deki yeni binasının açılış törenine katılacak.

- Klasman etabında yer alan Türkiye, O Grubu'ndaki ikinci maçında Yeni Zelanda ile karşılaşacak. Gruptaki diğer maçta Japonya ile Karadağ karşı karşıya gelecek.

- Kupada günün diğer maçlarında 2. tur K Grubu'nda Çekya-Yunanistan ve ABD-Brezilya, L Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti-Litvanya ve Fransa-Avustralya karşılaşacak. Klasman etabında ayrıca, P Grubu'nda Ürdün-Senegal ve Almanya-Kanada maçları oynanacak.

(Dongguan/14.30/10.30/Shenzen/11.30/15.30/Nanjing/11.00/15.00/Şanghay/11.00/15.00)

2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Moldova ile 10 Eylül Salı günü yapılacak H Grubu 6. hafta maçı öncesi, müsabakanın oynanacağı Zimbru Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, maçın hazırlıklarını aynı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(Kişinev/20.30/21.00)

3- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 6. haftaya C, E, G ve I gruplarında 10 maçla devam edilecek.

4- 2019 Erkekler Dünya Boks Şampiyonası Rusya'nın Ekaterinburg kentinde başlayacak.

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