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GÜNDEM ÖZETİ / 9 Haziran 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 00:02 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'de düzenlenecek, Amerika Türk Günü'ne katılacak.

(New York)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Güngören ilçesinde Belediye Mesire Alanı'nda vatandaşlarla buluşacak, Belediyeyi ziyaret edecek, Tozkoparan Mahallesi Kentsel Dönüşüm Toplantısı'na iştirak edecek, vatandaşlarla bir araya gelecek.

(İstanbul/13.00-19.00)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güngören'de muhtarlarla buluşacak, Sultangazi'de esnaf ve piknik alanı ziyareti yapacak, Yeşilköy sahilinde vatandaşlarla sohbet edecek ve AK Parti teşkilatıyla buluşarak halka hitap edecek.

(İstanbul/10.00-21.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kazakistan'da halk cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gidecek.

(Nur Sultan)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

SPOR

1- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonun belirleneceği Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki play-off final serisinin ilk maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/17.00)

2- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile 11 Haziran Salı günü deplasmanda oynayacağı H Grubu 4. hafta maçının hazırlıklarına Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapacağı antrenmanla başlayacak.

- Milli takım kafilesi, antrenman sonrası İzlanda'ya gidecek.

(Konya/11.00/16.00)

3- UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz ile Hollanda, Portekiz'in Porto kentinde karşı karşıya gelecek.

- Üçüncülük maçında ise İsviçre ile İngiltere, Portekiz'in Guimaraes kentinde karşılaşacak.

(Porto/21.45/Guimaraes/16.00)

4- Fransa Açık Tenis Turnuvası, İspanyol Rafael Nadal ile Avusturyalı Dominic Thiem arasında oynanacak tek erkekler finaliyle sona erecek.

(Paris/16.00)

5- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası grup maçlarıyla sürüyor.

- Organizasyonun üçüncü gününde C Grubu'nda Avustralya-İtalya ve Brezilya-Jamaika, D Grubu'nda ise İngiltere-İskoçya karşı karşıya gelecek.

(Valenciennes/14.00/Grenoble/16.30/Nice/19.00)

6- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun yedinci yarışı Kanada Grand Prix'si koşulacak.

(Montreal/21.10)

7- Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası İspanya'nın Pontevedra kentinde serbest stil müsabakalarıyla sona erecek.

8- Dünya Rafting Şampiyonası Tunceli'de sürüyor.

9- Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek ikinci takımı belirleyecek Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisinde Sigortam.Net İTÜ Basket ile OGM Ormanspor arasındaki üçüncü maç Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanacak.

(İstanbul/14.00)

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9 HAZİRAN 2019 AA GÜNDEM ÖZETİ gündem

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