HABER

GÜNDEM ÖZETİ / 9 Kasım 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 00:04 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, "Millet Bahçesi saha incelemesi" yapacak, kentsel dönüşüm alanlarında incelemelerde bulunacak.

(Ağrı/10.00-17.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği ziyaret edecek, hayırsever Osman Ulubaş tarafından yaptırılacak anaokulu ve ilkokulun temel atma törenine katılacak, tarihi Kayseri Lisesi ve Milli Mücadele Müzesini ziyaret edecek, kentte görev yapan okul müdürleriyle toplantıda bir araya gelecek.

(Kayseri/11.00/11.30/14.00/16.00)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Akademi Beyoğlu'nun açılış programına katılacak.

(İstanbul / 14.00)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, 81 ilin Spor Kurulu yöneticileri, üyeleri ve sporcularla Anıtkabir'i ziyaret edecek, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/09.00/12.00)

5- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ticaret Bakanlığının 2019 bütçesi görüşülecek.

(TBMM/10.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, eylül ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Altay tankının seri üretim sözleşmesi Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile BMC arasında imzalanacak.

(Ankara/14.30)

3- Rekabet Kurumunun 21. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Tarım-Gıda Endüstrisi ve Değer Zincirine Rekabetçi Yaklaşım" temalı Rekabet Zirvesi, Bilkent Otel’de yapılacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan'da temaslarda bulunacak.

(Aşkabat)

2- ABD'de Kongre ara seçimlerinin yansımaları takip ediliyor.

(Washington/New York)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Avrupa Fetva ve Araştırma Konseyi Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/19.00)

2- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından gelişmeler ve olayın dünyadaki yansımaları izleniyor.

3- FETÖ davaları

- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılanmasına Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılanmasına Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, İspanya temsilcisi Baskonia ile deplasmanda karşılaşacak.

(Vitoria-Gasteiz/22.30)

2- Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında Evkur Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor, Yeni Malatya Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Malatya/20.00)

3- Spor Toto 1. Lig'de 12. haftanın ilk maçında Adanaspor, Gazişehir Gaziantep'i 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda konuk edecek.

(Adana/19.00)

4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 6. haftanın ilk maçında Gaziantep Basketbol, Şahinbey Spor Salonu'nda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u ağırlayacak.

(Gaziantep/19.00)

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftası Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas ile Eczacıbaşı VitrA arasında Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde yapılacak maçla başlayacak.

(İstanbul/18.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Karısı ve kardeşini yatakta yakaladı!Karısı ve kardeşini yatakta yakaladı!
TEM'de kaza: 3 araç birbirine girdi 1 yaralıTEM'de kaza: 3 araç birbirine girdi 1 yaralı
Siverek Belediye Başkanı'nın basın toplantısında gerginlik: Bağırma lan!Siverek Belediye Başkanı'nın basın toplantısında gerginlik: Bağırma lan!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gündem

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Böylesi daha önce görülmedi! Bir ilk

Böylesi daha önce görülmedi! Bir ilk

Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi

Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi

PFDK, derbi cezalarını açıkladı! İşte tarihi kararlar

PFDK, derbi cezalarını açıkladı! İşte tarihi kararlar

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

İzmir'de doktorları şoke eden olay! Ameliyata alındı ama...

İzmir'de doktorları şoke eden olay! Ameliyata alındı ama...

İlginizi Çekebilir

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Dün göreve başlayan Gaziantep Valisi Davut Gül sıraya girip yemeğini aldı

Dün göreve başlayan Gaziantep Valisi Davut Gül sıraya girip yemeğini aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Siverek Belediye Başkanı'nın basın toplantısında gerginlik: Bağırma lan!

Siverek Belediye Başkanı'nın basın toplantısında gerginlik: Bağırma lan!

Van Gölü'nde 3.9 şiddetinde deprem!

Van Gölü'nde 3.9 şiddetinde deprem!

E-Devlet'ten 2 yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor

E-Devlet'ten 2 yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor

TEM'de feci kaza! Ceset parçalara ayrıldı

TEM'de feci kaza! Ceset parçalara ayrıldı

Bahçeli'den ABD'nin terör örgütü PKK hamlesine ilişkin açıklama

Bahçeli'den ABD'nin terör örgütü PKK hamlesine ilişkin açıklama

Büyük tepki çekmişti! 'Hayat hırsızı' tutuklandı

Büyük tepki çekmişti! 'Hayat hırsızı' tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.