GÜNDEM ÖZETİ / 9 Kasım 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak. (Ankara/10.30) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, "Millet Bahçesi saha incelemesi" yapacak, kentsel dönüşüm alanlarında incelemelerde bulunacak. (Ağrı/10.00-17.00) 2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği ziyaret edecek, hayırsever Osman Ulubaş tarafından yaptırılacak anaokulu ve ilkokulun temel atma törenine katılacak, tarihi Kayseri Lisesi ve Milli Mücadele Müzesini ziyaret edecek, kentte görev yapan okul müdürleriyle toplantıda bir araya gelecek. (Kayseri/11.00/11.30/14.00/16.00) 3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Akademi Beyoğlu'nun açılış programına katılacak. (İstanbul / 14.00) 4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, 81 ilin Spor Kurulu yöneticileri, üyeleri ve sporcularla Anıtkabir'i ziyaret edecek, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/09.00/12.00) 5- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ticaret Bakanlığının 2019 bütçesi görüşülecek. (TBMM/10.00) EKONOMİ 1- TÜİK, eylül ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak. (Ankara/10.00) 2- Altay tankının seri üretim sözleşmesi Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile BMC arasında imzalanacak. (Ankara/14.30) 3- Rekabet Kurumunun 21. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Tarım-Gıda Endüstrisi ve Değer Zincirine Rekabetçi Yaklaşım" temalı Rekabet Zirvesi, Bilkent Otel’de yapılacak. (Ankara/14.30) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan'da temaslarda bulunacak. (Aşkabat) 2- ABD'de Kongre ara seçimlerinin yansımaları takip ediliyor. (Washington/New York) 3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor. (Halep/İdlib) GÜNCEL 1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Avrupa Fetva ve Araştırma Konseyi Toplantısı'na katılacak. (İstanbul/19.00) 2- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından gelişmeler ve olayın dünyadaki yansımaları izleniyor.

3- FETÖ davaları - Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılanmasına Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılanmasına Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) SPOR 1- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, İspanya temsilcisi Baskonia ile deplasmanda karşılaşacak. (Vitoria-Gasteiz/22.30) 2- Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında Evkur Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor, Yeni Malatya Stadı'nda karşı karşıya gelecek. (Malatya/20.00) 3- Spor Toto 1. Lig'de 12. haftanın ilk maçında Adanaspor, Gazişehir Gaziantep'i 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda konuk edecek. (Adana/19.00) 4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 6. haftanın ilk maçında Gaziantep Basketbol, Şahinbey Spor Salonu'nda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u ağırlayacak.