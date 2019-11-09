GÜNDEM ÖZETİ / 9 Kasım 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaret edecek, İl Değerlendirme Toplantısı ve AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısına iştirak edecek.

(Yozgat/11.30/12.30/17.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Kupası - İlçe Örgütleri Voleybol Turnuvası'nın final müsabakasını izleyecek, dereceye giren takımlara ödüllerinin takdim edileceği törene katılacak.

(İstanbul/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uluslararası Demokratlar Birliği-Union of International Democrats (UID) Toplantısı ile AK Parti İl Dışilişkiler Antalya Bölge Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapacak.

(Antalya/08.50/16.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, sanayi ve iş adamlarıyla istişarede bulunacak, Lisanslı Depoculuk Tesisi temel atma törenine katılacak, Organize Sanayi Bölgesinde temaslarda bulunacak, Yeşilyurt Belediyesi Deprem Simülasyon Merkezi'nin açılışını yapacak, Valilik, AK Parti İl Başkanlığı ile Teknokenti ziyaret edecek.