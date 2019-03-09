GÜNDEM ÖZETİ / 9 Mart 2019

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Şehitkamil Belediyesi Sanat Merkezi açılışılışını gerçekleştirecek, Kilis Cumhuriyet Meydanı SKM'yi ziyaret edecek, Gaziantep SKM açılışını yapacak.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dalaman'da sosyal tesis açılışına, Marmaris'te seçim bürosu açılışı ile halkla buluşmaya, Bodrum'da otogar temel atma töreni ve halkla buluşma programlarına katılacak.

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İlim Yayma Vakfı 48. Olağan Genel Kurulu ve Alparslan Türkeş Caddesi açılış törenine iştirak edecek.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çorlu'da Trakya oda ve borsa başkanlarını kabul edecek, Çorlu Ticaret Sanayi Odası üyeleri ile toplantı yapacak, Ergene ve Ereğli ilçeleri esnaf, dernek ve oda temsilcileriyle bir araya gelecek, Millet Bahçesi kurulacak alanda incelemede bulunacak.

(İstanbul/14.00/17.00)

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaret edecek, Millet Bahçesi alanında inceleme yapacak, Dede Korkut Parkı'nda vatandaşlarla bir araya gelecek, Gündoğdu mitingine katılacak, Küçük Sanayi Sitesi esnafı ile toplantı yapacak.

(Eskişehir/12.30-18.00)

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beykoz'da "Karadenizli Derneklerle Kahvaltı" programına katılacak, Paşabahçe Meydanı'nda, Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi Meydanı'nda ve Güngören Aliya İzzetbegoviç Parkı'nda vatandaşlara hitap edecek, Fatih'te Kastamonulu kanaat önderlerinin katılımıyla düzenlenen "Hemşehri Buluşması"na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00-21.00)

5- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, turizm sektör temsilcileriyle toplantı yapacak, Sümela Manastırı ve Ayasofya Müzesinde incelemelerde bulunacak.

- Trabzonspor-Akhisarspor karşılaşmasını izleyecek Ersoy, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, otelciler ve STK temsilcileriyle toplantı yapacak.