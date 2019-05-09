GÜNDEM ÖZETİ / 9 Mayıs 2019

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mimar ve Mühendisler Grubu Ankara Şubesi İftar Programı'na katılacak.

1- Danıştay Başkanı Zerrin Güngör başkanlığında Danıştay ve idari yargı mensuplarından oluşan heyet, Danıştayın kuruluşunun 151. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek.

5- Basketbolda THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda mücadele edecek Fenerbahçe Beko'nun "medya günü" etkinliği Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenecek. Genel menajer Maurizio Gherardini, başantrenör Zeljko Obradovic, takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ve oyunculardan Kostas Sloukas'ın katılımıyla basın toplantısı yapılacak.

1- UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçlarında İngiltere'nin Chelsea ile Almanya'nın Eintracht Frankfurt, İspanya'nın Valencia ile İngiltere'nin Arsenal takımları karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/13.00)

6- Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ile yönetim kurulu üyeleri, Pullman İstanbul Hotel & Convention Center'da düzenlenecek iftarda basın mensuplarıyla bir araya gelecek, ardından Musa Aydın, yaklaşan uluslararası şampiyonalar ve Türk güreşinin son durumu hakkında basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/20.15)

7- İstanbul'da 10-11 Mayıs'ta düzenlenecek Basketbol Gençler Ligi Dörtlü Final organizasyonunun basın toplantısı, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, Dörtlü Final oynamaya hak kazanan Anadolu Efes, Banvit, Fenerbahçe Beko ve Pınar Karşıyaka takımlarının teknik adam ve oyuncularının katılımıyla Crowne Plaza İstanbul Florya Hotel'de yapılacak.

(İstanbul/11.00)

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