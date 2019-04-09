GÜNDEM ÖZETİ / 9 Nisan 2019

- Organizasyonun ikinci gününde erkekler serbest stil 61, 74, 86, 92 ve 125 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller, 57, 65, 70, 79 ve 97 kilolarda ise repesaj ve final müsabakaları yapılacak.

3- UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında Tottenham-Manchester City, Liverpool-Porto karşı karşıya gelecek.

(Londra/Liverpool/22.00)

4- Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Fenerbahçe Opet, ilk maçta 3-0 yenildiği İtalya temsilcisi Imoco Volley'i Burhan Felek Voleybol Salonu'nda konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

5- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta erteleme maçlarında Fenerbahçe Beko-Gaziantep Basketbol, Afyon Belediyespor-Pınar Karşıyaka karşılaşacak.

(İstanbul/19.00/Afyonkarahisar/20.15)

6- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası finalinin ilk maçında İspanya temsilcisi Valencia Basket ile Almanya ekibi ALBA Berlin karşı karşıya gelecek.

(Valencia/21.30)

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