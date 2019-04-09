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GÜNDEM ÖZETİ / 9 Nisan 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 00:05 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/15.00)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Smartcon 2019 Ankara Teknoloji Zirvesinin açışına katılacak.

(Ankara/09.30)

2- TÜİK, finansal yatırım araçlarının mart ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

- Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Ankara Üniversitesi'nde düzenlenecek konferansta katılımcılara hitap edecek.

(Ankara)

- ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Beyaz Saray'da görüşecek.

(Washington)

- Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırılar ve bölgede yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Trablus)

- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı dava, 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

- Kayyum atanan Akfa Holding ve alt şirketlerine yönelik yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 6'sı tutuklu, 6'sı firari 84 sanığın İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına Silivri'de başlanacak.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 39 sanığın İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Avrupa Güreş Şampiyonası Romanya'nın başkenti Bükreş'te sürüyor.

- Organizasyonun ikinci gününde erkekler serbest stil 61, 74, 86, 92 ve 125 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller, 57, 65, 70, 79 ve 97 kilolarda ise repesaj ve final müsabakaları yapılacak.

(Bükreş/11.30/18.00)

2- Avrupa Halter Şampiyonası Gürcistan'ın Batum kentinde devam ediyor.

3- UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında Tottenham-Manchester City, Liverpool-Porto karşı karşıya gelecek.

(Londra/Liverpool/22.00)

4- Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Fenerbahçe Opet, ilk maçta 3-0 yenildiği İtalya temsilcisi Imoco Volley'i Burhan Felek Voleybol Salonu'nda konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

5- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta erteleme maçlarında Fenerbahçe Beko-Gaziantep Basketbol, Afyon Belediyespor-Pınar Karşıyaka karşılaşacak.

(İstanbul/19.00/Afyonkarahisar/20.15)

6- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası finalinin ilk maçında İspanya temsilcisi Valencia Basket ile Almanya ekibi ALBA Berlin karşı karşıya gelecek.

(Valencia/21.30)

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