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GÜNDEM ÖZETİ / 9 Ocak 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 00:04 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- Genel Kurulda, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi, yapılandırma süresinin uzatılması gibi düzenlemelerin de yer aldığı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine devam edilecek.

- Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.

- KİT Komisyonunda, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü İle Müesseseleri'nin hesapları ele alınacak.

(TBMM/14.00/11.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık ve Blokchain Türkiye Platformunca ortaklaşa düzenlenen "Kamuda Blokzincir Konferansı"na katılacak.

(Ankara/14.00)

2- TÜİK, finansal yatırım araçlarının aralık ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türk Dış Politikasındaki Son Gelişmeler" hakkında TBMM Dışişleri Komisyonunu bilgilendirecek.

(TBMM/11.00)

2- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanıklı davanın görülmesine Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı dava Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

- Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 kişinin yargılandığı davaya, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/08.30)

- Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, hükümle birlikte dosyaları ayrılan 35 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Kocaeli/09.30)

KÜLTÜR-SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hollanda'da UTRECT Turizm Fuarı'nın açılışına katılacak ve Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret edecek.

(Utrect/Amsterdam)

SPOR

1- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Darüşşafaka Tekfen, Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı Volkswagen Arena'da konuk edecek.

(İstanbul/20.15)

2- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 10. hafta maçında Banvit, Letonya temsilcisi Ventspils'i Kara Ali Acar Spor Salonu'nda ağırlayacak.

(Balıkesir/20.00)

3- Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası 2. tur I Grubu 3. hafta maçında Pınar Karşıyaka, Kosova temsilcisi Z Mobile Priştine ile Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(İzmir/20.30)

4- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Ligi B Grubu 8. hafta maçlarında Fenerbahçe, Metro Enerji Spor Salonu'nda Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek. Hatay Büyükşehir Belediyespor ise İspanya'nın Perfumerias Avenida takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.30/Salamanca/22.30)

5- Spor Toto Süper Lig takımlarının ikinci yarı hazırlık çalışmaları ve transfer faaliyetleri izleniyor.

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