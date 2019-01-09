GÜNDEM ÖZETİ / 9 Ocak 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- Genel Kurulda, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi, yapılandırma süresinin uzatılması gibi düzenlemelerin de yer aldığı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine devam edilecek.

- Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.

- KİT Komisyonunda, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü İle Müesseseleri'nin hesapları ele alınacak.

(TBMM/14.00/11.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık ve Blokchain Türkiye Platformunca ortaklaşa düzenlenen "Kamuda Blokzincir Konferansı"na katılacak.

(Ankara/14.00)

2- TÜİK, finansal yatırım araçlarının aralık ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türk Dış Politikasındaki Son Gelişmeler" hakkında TBMM Dışişleri Komisyonunu bilgilendirecek.