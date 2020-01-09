GÜNDEM ÖZETİ / 9 Ocak 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı KHK'de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 11 maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvuracak. (Ankara/11.45) EKONOMİ 1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Demiryollarında 17 Yılda Kat Edilen Mesafe ve Hedefler" konulu basın toplantısı yapacak. (Ankara/09.30) 2- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, AA Finans Masası canlı yayın konuğu olacak. (İstanbul/10.00 ) 3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/14.30 ) 4- TÜİK, 2018 yılı biyoteknoloji istatistiklerini duyuracak. (Ankara/10.00) 5- Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/10.30) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ta resmi temaslarda bulunacak. (Bağdat) 2- İngiltere parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda Brexit anlaşmasını ülkenin iç hukukuna aktaran Brexit Yasa Tasarısı'nın nihai oylaması yapılacak.

(Londra) 3- İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği operasyonla öldürülmesinin ardından gelişmeler takip ediliyor. (Bağdat/Tahran/Ankara/Washington) 4- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar izleniyor. (Trablus) 5- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları nedeniyle Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu takip ediliyor. (İdlib/Halep/Haseke/Rakka) 6- Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı protesto gösterileri düzenlenecek. (Paris) GÜNCEL 1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık Konferans Salonu'nda düzenlenecek "2020 Yılı Hac Kura Çekimi"ne katılacak. (Ankara/10.00) 2- FETÖ davaları - Örgütün çatı davasının firari sanığı eski Koza İpek Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında olduğu 20 sanığın yargılanmalarına 24. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.