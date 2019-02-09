GÜNDEM ÖZETİ / 9 Şubat 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Antalya Havalimanı Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi Açılış Törenine katılacak, AK Parti Antalya İl Başkanlığı ve Antalya Valiliğini ziyaret edecek. (Antalya/13.00/14.30/17.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Teşkilatı toplantısına katılacak. (Antalya/09.30) 2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gölbaşı ilçesinde muhtarlar ve STK temsilcileri ile bir araya gelecek, Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirecek. (Ankara/10.00/13.30) 3- Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kuruluşunun 50. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek kutlama programına katılacak. (Adana/12.00) 4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yerel basın mensuplarıyla toplantıda bir araya gelecek, Uluslararası Kültür Turizmi ve Medya Kurultayına katılacak, Uzun Çarşı esnafını ziyaret edecek, mahalle temsilcileriyle buluşacak, belediye başkan adayları ve kanaat önderleriyle toplantı yapacak.

(Hatay/09.00-20.30) 5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/12.00) EKONOMİ 1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleri ile bir araya gelecek. (İstanbul/19.00) 2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, motosiklet kullanıcılarıyla buluşacak, Motorcu Dostu Bariyer Sistemi uygulama çalışmasına katılacak. Bakan Turhan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Havalimanı Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi açılış törenine iştirak edecek. (Antalya/09.30/10.00/12.30) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Birleşmiş Milletler'in (BM), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin, Suudi Arabistan yetkilileri tarafından planlandığı yönündeki raporunun ardından gelişmeler izleniyor. (Cenevre/Washington) 2- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefetin düzenlediği gösteriler, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor. (Caracas) 3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib) GÜNCEL 1- Kartal'da çöken binayla ilgili gelişmeler takip ediliyor. (İstanbul) 2- Kartal'da binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden, aynı aileden 9 kişi için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlenecek. (İstanbul/13.23) SPOR 1- Spor Toto Süper Lig'de 21. haftaya Çaykur Rizespor-Antalyaspor, Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Beşiktaş-Bursaspor maçlarıyla devam edilecek. (Rize/16.00/İstanbul/16.00/19.00) 2- Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta Kardemir Karabükspor-Eskişehirspor, Gençlerbirliği-Osmanlıspor müsabakalarıyla başlayacak. (Karabük/13.30/Ankara/16.00) 3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Gaziantep Basketbol-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, Beşiktaş Sompo Japan-Türk Telekom, Pınar Karşıyaka-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçları oynanacak. (Gaziantep/15.15/İstanbul/17.30/İzmir/20.00) 4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 18. hafta Mersin Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş, Kırçiçeği Bodrum-Çukurova Basketbol, BOTAŞ-Canik Belediyespor, Galatasaray-OGM Ormanspor müsabakalarıyla başlayacak.