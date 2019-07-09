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GÜNDEM ÖZETİ / 9 Temmuz 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 00:02 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

- CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti'nin TBMM grup toplantıları yapılacak.

(TBMM/13.30/10.45/12.45/09.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, valilik ve adliye ziyaretlerinden sonra Bölge Adliye Mahkemesi binasında incelemelerde bulunacak ve AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Diyarbakır/14.00/14.30/15.30/17.00)

2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı görüşülecek.

(TBMM/15.15)

3- TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/15.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, finansal yatırım araçlarının haziran ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 ay, 2 yıl ve 6 yıl vadeli tahvil ihaleleri düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Yunanistan'da erken genel seçimi Kiriakos Miçotakis liderliğindeki merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) partisinin kazanmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Atina)

2- Yunanistan'da erken genel seçimi Kiriakos Miçotakis liderliğindeki merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) partisinin kazanmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Atina)

3- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/ 09.30)

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki olaylara ilişkin 29 sanığın yargılandığı dava İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de görülecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 45'i tutuklu 52 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Beşiktaş Futbol Takımı, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde çift antrenmanla sürdürecek.

(İstanbul/10.30/18.30)

2- Fransa Bisiklet Turu, Reims-Nancy arasındaki 4. etap yarışıyla sürüyor.

(Fransa)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi, 1. ön eleme turu ilk maçları başlayacak.

4- UEFA Avrupa Ligi, 1. ön eleme turu ilk maçları başlayacak.

5- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da sürüyor.

6- 2019 Üniversite Yaz Oyunları İtalya'nın Napoli kentinde devam ediyor.

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9 Temmuz 2019 gündem özeti

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