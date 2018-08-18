GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'ne katılacak.
(Ankara/11.00)
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