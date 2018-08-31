HABER

GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 00:14 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

(Balıkesir/10.30)

PARTNERVe görücüye çıktı! İşte yeni otomobiller...Ve görücüye çıktı! İşte yeni otomobiller...
Son dakika! YKS tercih sonuçları açıklandıSon dakika! YKS tercih sonuçları açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyonda Demirören Medya Grubu temsilcileriyle bir araya geldiCumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyonda Demirören Medya Grubu temsilcileriyle bir araya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
31 Ağustos 2018 GÜNDEM ÖZETİNE EK

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Ortak çalışmalar yürütüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Ortak çalışmalar yürütüyoruz

Bedellide büyük müjde! Süre düşüyor

Bedellide büyük müjde! Süre düşüyor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu (Şampiyonlar Ligi kura çekimi 2018/19)

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu (Şampiyonlar Ligi kura çekimi 2018/19)

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

Çin'den ABD'ye çok sert uyarı: Yaptırım tehdidinde bulunmayın!

Çin'den ABD'ye çok sert uyarı: Yaptırım tehdidinde bulunmayın!

Suudi prensten dünyayı ayağa kaldıracak talimat

Suudi prensten dünyayı ayağa kaldıracak talimat

Diğer Haberler
Valizinde '3 bin paket kaçak sigara' ele geçirildi

Valizinde '3 bin paket kaçak sigara' ele geçirildi

Erdoğan Kırgız gazetesine yazdı! FETÖ tüm dünya için tehdit

Erdoğan Kırgız gazetesine yazdı! FETÖ tüm dünya için tehdit

Son dakika! YKS tercih sonuçları açıklandı

Son dakika! YKS tercih sonuçları açıklandı

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 31Ağustos Cuma hutbesi)

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 31Ağustos Cuma hutbesi)

Cuma namazı saat kaçta? 31 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? 31 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma mesajları resimli yeni 2018 indir - En yeni, güncel ve anlamlı kısa Cuma mesajları

Cuma mesajları resimli yeni 2018 indir - En yeni, güncel ve anlamlı kısa Cuma mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.