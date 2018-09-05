GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ı ayrı ayrı kabul edecek.
(Ankara/14.00/18.00)
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